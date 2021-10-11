В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия

фото © Новости Крыма

Любые массовые мероприятия в Севастополе следует запретить как минимум до декабря, а те, что были запланированы – отменить.

Такое решение принято губернатором города Михаилом Развожаевым на аппаратном совещании в севастопольском правительстве.

«По всем направлениям отраслевым на ближайший период, как минимум до декабря, не планируем никакие мероприятия, даже в ограниченном количестве: никакие форумы, никакие конференции, никакие съезды – ничего. Все переносим на более благоприятный период. И по линии образования, и по линии культуры, и по другим направлениям», – сказал Развожаев.

Обращаясь к руководителям ведомств, глава города добавил, что уже сейчас можно дать поручения и «все переносить и отменять».

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе с 30 сентября ужесточены антиковидные меры, при этом массовые спортивные, культурные и образовательные мероприятия, а также съезды и конференции проводить разрешалось, при условии, что помещения, в которых планируется их проводить, будут наполнены не более чем на 50% от максимальной вместимости.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 11 октября. Сегодня, 11 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 10 октября. Сегодня, 10 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 9 октября. Сегодня, 9 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Арт-фестиваль «Город Золотой» пройдет в Ялте во второй раз. Арт-фестиваль «Город Золотой» пройдет во второй раз на набережной Ялты.