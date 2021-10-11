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В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия

18:55 понедельник, 11 октября 2021
Севастополь
В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия

фото © Новости Крыма

Любые массовые мероприятия в Севастополе следует запретить как минимум до декабря, а те, что были запланированы – отменить.

Такое решение принято губернатором города Михаилом Развожаевым на аппаратном совещании в севастопольском правительстве.

«По всем направлениям отраслевым на ближайший период, как минимум до декабря, не планируем никакие мероприятия, даже в ограниченном количестве: никакие форумы, никакие конференции, никакие съезды – ничего. Все переносим на более благоприятный период. И по линии образования, и по линии культуры, и по другим направлениям», – сказал Развожаев.

Обращаясь к руководителям ведомств, глава города добавил, что уже сейчас можно дать поручения и «все переносить и отменять».

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе с 30 сентября ужесточены антиковидные меры, при этом массовые спортивные, культурные и образовательные мероприятия, а также съезды и конференции проводить разрешалось, при условии, что помещения, в которых планируется их проводить, будут наполнены не более чем на 50% от максимальной вместимости.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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