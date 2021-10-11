Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму ● Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе ● В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов ● В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов ● Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
В Севастополе до декабря запретят любые массовые мероприятия
фото © Новости Крыма
Любые массовые мероприятия в Севастополе следует запретить как минимум до декабря, а те, что были запланированы – отменить.
Такое решение принято губернатором города Михаилом Развожаевым на аппаратном совещании в севастопольском правительстве.
«По всем направлениям отраслевым на ближайший период, как минимум до декабря, не планируем никакие мероприятия, даже в ограниченном количестве: никакие форумы, никакие конференции, никакие съезды – ничего. Все переносим на более благоприятный период. И по линии образования, и по линии культуры, и по другим направлениям», – сказал Развожаев.
Обращаясь к руководителям ведомств, глава города добавил, что уже сейчас можно дать поручения и «все переносить и отменять».
Ранее сообщалось о том, что в Севастополе с 30 сентября ужесточены антиковидные меры, при этом массовые спортивные, культурные и образовательные мероприятия, а также съезды и конференции проводить разрешалось, при условии, что помещения, в которых планируется их проводить, будут наполнены не более чем на 50% от максимальной вместимости.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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