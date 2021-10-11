В Крыму ребенок попал в больницу со страшными ожогами после ссоры между родителями

В социальных сетях появилась информация о том, что бывший муж жительницы Крыма выкрал их общего ребенка, вывез в лес и взорвал там газовый баллон.

Как сообщила уполномоченный по правам ребенка в Республике Крым Ирина Клюева, по данному факту ведется проверка.

«Проверка будет глубокая, нужно понимание, находилась ли семья в поле зрения органов опеки. Часто бывает так, что семейное насилие у нас скрыто от общества, и в него посвящен узкий круг людей», — сказала Ирина Клюева.

Она также добавила, что ребенок сейчас находится в больнице, у него ожог около 10% тела.

«Мне в министерстве здравоохранения сказали, что помощь ребенку (материальная, ред.) сейчас не нужна. Мама находится рядом, им предоставлена охрана», — сообщила Ирина Клюева.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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