Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов ● Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Жесткие ограничения в Крыму и Севастополе: что надо знать ● Цифры пугают: власти Севастополя сообщил число заболевших COVID за день ● Ночные пассажирские перевозки запретили в Крыму
В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов
Cистему QR-кодов для посещения общественных мест пока что не будут вводить в Крыму.
Об этом, по данным Крым 24, сообщила вице-премьер РК - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.
По словам Романовской, в республике никто не отменял термометрию. В любом учреждении, согласно требованию Роспотребнадзора, должны измерять температуру.
«Что касается введения QR-кодов, такие ограничения пока не вводим. В Крыму более мягкие меры ограничения», - сказала Романовская.
Вице-премьер Крыма уточнила, что если граждане не будут вакцинироваться и продолжится рост заболеваемости, то возможны дополнительные ограничения для тех, кто не привился.
Напомним, ранее в ряде городов России была введена система QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Обсуживать могли только привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.
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