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Коронавирус в Крыму

В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов

13:57 понедельник, 11 октября 2021

Cистему QR-кодов для посещения общественных мест пока что не будут вводить в Крыму.

Об этом, по данным Крым 24, сообщила вице-премьер РК - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская.

По словам Романовской, в республике никто не отменял термометрию. В любом учреждении, согласно требованию Роспотребнадзора, должны измерять температуру.

«Что касается введения QR-кодов, такие ограничения пока не вводим. В Крыму более мягкие меры ограничения», - сказала Романовская.

Вице-премьер Крыма уточнила, что если граждане не будут вакцинироваться и продолжится рост заболеваемости, то возможны дополнительные ограничения для тех, кто не привился.

Напомним, ранее в ряде городов России была введена система QR-кодов для посещения заведений общественного питания. Обсуживать могли только привитых от коронавируса посетителей, переболевших в течение последних шести месяцев либо имеющих отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

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