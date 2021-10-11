В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов

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В Роспотребнадзоре опасаются четвертой, более тяжелой, волны коронавируса в Крыму из-за активной циркуляции COVID-19 и гриппа.

Об этом рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Светлана Листопад.

По ее словам, есть опасения того, что коронавирус, грипп могут смешаться и тогда последствия для здоровья могут быть более трагичными. Она отметила, что такой «микс» инфекций пандемию может превратить в «твиндемию – атаку двух вирусов сразу».

«Новые штаммы имеют более краткий инкубационный период, более широкое распространение. Мы видим это по формированию семейных очагов и, как характеризуют его клиницисты, более тяжелое течение», – пояснила Листопад.

За минувшие сутки в Крыму выявлено 519 случаев коронавируса. Это наибольшая цифра суточной заболеваемости, которую фиксировали в Крыму за все время пандемии. Вице-премьер правительства Крыма Елена Романовская, которая курирует сферу здравоохранения, сообщила, что из продолжающих лечение с диагнозом новая коронавирусная инфекция 363 пациента находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Жесткие ограничения в Крыму и Севастополе: что надо знать. С утра понедельника в Крыму и Севастополе вводятся новые ковидные ограничения. Их действие продлится до 1 декабря.

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Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.