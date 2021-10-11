Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +11
море +16

Происшествия

В Крыму двое россиян скончались после отравления суррогатным алкоголем

21:02 понедельник, 11 октября 2021
В Крыму двое россиян скончались после отравления суррогатным алкоголем

фото © Новости Крыма

В Крыму двое россиян умерли после того, как отравились суррогатным алкоголем.

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Инцидент произошел под Ялтой. По данным канала, мужчины купили бутылку спиртного в местном магазине и отправились распивать к одному из них домой. После употребления алкоголя 38-летний гость скончался на месте, а 33-летний хозяин впал в кому. Мужчину госпитализировали, однако, несмотря на помощь медиков, он скончался в больнице.

Спиртной напиток того же бренда отправлен на экспертизу.

Ранее, 7 октября, стало известно о массовом отравлении суррогатным алкоголем в Оренбургской области. Всего пострадали 67 человек, 34 из них погибли.

В тексте использованы материалы: lenta.ru

Ранее Новости Крыма сообщали:

Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе. Медики зафиксировали в Севастополе новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов. Cистему QR-кодов для посещения общественных мест пока что не будут вводить в Крыму.

«Нет аналогов»: крымчане на свой страх и риск возят лекарства из Украины. Общественники призывают государство помочь пациентам.

В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов. В Роспотребнадзоре опасаются четвертой, более тяжелой, волны коронавируса в Крыму из-за активной циркуляции COVID-19 и гриппа.

Происшествия
В Крыму двое россиян скончались после отравления суррогатным алкоголем

В Крыму двое россиян скончались после отравления суррогатным алкоголем

В Крыму двое россиян умерли после того, как отравились суррогатным алкоголем.

Власть
Крымские юристы попали под санкции ЕС

Крымские юристы попали под санкции ЕС

Европейский Союз добавил в санкционный список 8 крымских юристов, которых считает причастными к «нарушению территориальной целостности Украины».

Коронавирус в Крыму
В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19

В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19

Свободный коечный фонд в Севастополе на утро 11 октября составил всего 5%. Власти приняли решение развернуть дополнительные койки в пансионатах, в том числе платные, а также ужесточить антиковидные меры.

Происшествия
В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа

В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа

В Госкомитете по ветеринарии правительства Крыма сообщают о фиксации гибели птиц в Саках, где близи местной набережной были обнаружены трупы лебедей и уток.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации