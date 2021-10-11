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Власть

В Бахчисарае на 80 дней ограничат движение по мосту через реку Чурук-Су

14:54 понедельник, 11 октября 2021
Бахчисарай

В Бахчисарае ограничат движение по мосту через реку Чурук-Су на улице Зои Космодемьянской.

Как сообщили в администрации города, движение автомобильного транспорта по мосту будет ограничено с 25 октября на срок предположительно до 80 дней.

Местных жителей просят «заранее запастись водой, необходимыми товарами и материалами», поскольку объезд будет организован по узкой дороге, и проезд крупногабаритного транспорта по ней будет затруднен.

«Проезд в данный район возможен через перекресток напротив магазина «Надежда», расположенного по ул. Ленина, 114, на улицу Карла Маркса, где будет организовано круговое движение вокруг МБОУ «СОШ № 2» г. Бахчисарай по улице Зои Космодемьянской и улице Богдана Хмельницкого», – говорится в сообщении.

Власти утверждают, что работы по закреплению бутовой кладки моста через реку Чурук-Су проводятся в рамках «проекта по сохранению объекта культурного наследия «Ханский дворец».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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