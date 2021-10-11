Происшествия
Ушлые предприниматели расфасовывают в мешки крымские дюны
В селе Поповка в Сакском районе Республики Крым предприниматели, которые должны заниматься благоустройством местного пляжа, в мешках вывозят с него песок.
Об этом сообщила активистка Евгения Стельмахова.
Общественники застали местных дельцов врасплох, когда те набивали в мешки песок. При этом мужчины заявили, что ничем противозаконным не занимаются, а просто «чистят дорожку», делится наша собеседница.
Хуже всего, что «фасовщики» — владельцы кафе у пляжа, они, как и арендаторы пляжной территории, по факту должны были ее благоустраивать, а на деле — добивают.
Летом на этой территории базировались платные шезлонги, шашлычные, два платных туалета и одна на весь пляж кабинка для переодевания — вот вам и все благоустройство.
«У них договор по благоустройству, они работают по нему официально, но как такового благоустройства для пляжа нет. Делаются блага только для пляжников, потому что на них зарабатывают деньги», — объясняет Стельмахова.
К слову, в правилах благоустройства, принятых местными депутатами в 2020 году, четко прописано понятие дюн, а также то, что благоустроители их должны сохранять. Но это никого не волнует, сетует крымчанка.
«По факту правила есть, а контроля нет. Мы уже бьемся второй год за ее создание, но нас не слышат», — заключила активистка.
В тексте использованы материалы: Форпост
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