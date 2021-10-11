Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +18
море +17

Происшествия

Ушлые предприниматели расфасовывают в мешки крымские дюны

12:34 понедельник, 11 октября 2021

В селе Поповка в Сакском районе Республики Крым предприниматели, которые должны заниматься благоустройством местного пляжа, в мешках вывозят с него песок.

Об этом сообщила активистка Евгения Стельмахова.

Общественники застали местных дельцов врасплох, когда те набивали в мешки песок. При этом мужчины заявили, что ничем противозаконным не занимаются, а просто «чистят дорожку», делится наша собеседница.

Хуже всего, что «фасовщики» — владельцы кафе у пляжа, они, как и арендаторы пляжной территории, по факту должны были ее благоустраивать, а на деле — добивают.

Летом на этой территории базировались платные шезлонги, шашлычные, два платных туалета и одна на весь пляж кабинка для переодевания — вот вам и все благоустройство.

«У них договор по благоустройству, они работают по нему официально, но как такового благоустройства для пляжа нет. Делаются блага только для пляжников, потому что на них зарабатывают деньги», — объясняет Стельмахова.

К слову, в правилах благоустройства, принятых местными депутатами в 2020 году, четко прописано понятие дюн, а также то, что благоустроители их должны сохранять. Но это никого не волнует, сетует крымчанка.

«По факту правила есть, а контроля нет. Мы уже бьемся второй год за ее создание, но нас не слышат», — заключила активистка.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане несколько суток пытались спасти дельфина-белобочку во время шторма. Трагедия разыгралась на одном из пляжей Керчи, что на востоке Крыма: волонтеры под дождем и ветром тщетно боролись за жизнь дельфина, который попал в беду.

В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа. В Госкомитете по ветеринарии правительства Крыма сообщают о фиксации гибели птиц в Саках, где близи местной набережной были обнаружены трупы лебедей и уток.

«У меня сотрясение и травмы» - Собчак рассказала подробности ДТП в Сочи. Телеведущая Ксения Собчак получила сотрясение мозга и другие многочисленные травмы в результате в ДТП в Сочи.

Мины, гранаты, патроны: новые опасные находки на стройках в Севастополе. В разных районах Севастополя во время проведения земляных работ на строительных объектах обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

Коронавирус в Крыму
Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 526 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 84 286 положительных на Covid-19.

Коронавирус в Крыму
В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов

В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов

В Роспотребнадзоре опасаются четвертой, более тяжелой, волны коронавируса в Крыму из-за активной циркуляции COVID-19 и гриппа.

Происшествия
В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа

В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа

В Госкомитете по ветеринарии правительства Крыма сообщают о фиксации гибели птиц в Саках, где близи местной набережной были обнаружены трупы лебедей и уток.

Происшествия
Власти Крыма надавали советов как не отравиться грибами

Власти Крыма надавали советов как не отравиться грибами

С началом грибного сезона в МЧС Крыма часто фиксируют случаи, связанные с заблудившимися грибниками. По статистике, ежегодно в этот период времени в больницы с диагнозом «отравление грибами» попадают десятки жителей и гостей Крымского полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации