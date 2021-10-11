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Умер почетный гражданин Ялты Алексей Гуляницкий
Ушел из жизни прославленный дирижер, Народный артист Украины, Почетный гражданин Ялты Алексей Феодосьевич Гуляницкий.
40 лет он занимал пост главного дирижера и художественного руководителя симфонического оркестра Крымской филармонии. Алексей Феодосьевич выступал с 53 оркестрами бывшего СССР и 14 зарубежными оркестрами — в Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии, Кубе, США, Германии, пропагандируя творчество украинских и российских композиторов.
Алексей Феодосьевич родился 2 марта 1933 года в Минеральных водах, воспитывался в семье своего деда, первого народного художника Украины Г. П. Светлицкого.+
В 1957 году окончил Киевскую государственную консерваторию и был принят в группу первых скрипок Государственного симфонического оркестра Украины.
С января по май 1963 года в Москве стажировался у французского дирижера Игоря Маркевича. В 1965 году окончил аспирантуру Киевской консерватории по классу «оперно-симфоническое дирижирование», в этом же году принят на работу вторым дирижером государственного оркестра в Крыму. В 1965—2005 годах — главный дирижер этого оркестра.
С 1980 года — председатель Крымского отделения Всеукраинского Музыкального Союза; в 1990—2011 годах — председатель Крымского отделения Союза композиторов Украины.
С 1998 года — советник по культуре Ялтинского городского головы; в 1998—2002 годах — член коллегии Министерства культуры Крыма; в 1998—2004 гг. — член Комитета по Государственным премиям Автономной Республики Крым.
В 2003—2006 годах — председатель государственной комиссии в Крымском факультете Киевского национального университета культуры и искусств.
Профессор, заведовал кафедрой дирижирования, вокала и хорового искусства, преподавал в классе оркестрового дирижирования Крымского гуманитарного университета.
Под руководством А. Ф. Гуляницкого симфонический оркестр из небольшого «курортного», созданного в 1937 г., превратился в высокопрофессиональный коллектив, гастролировавший в республиках бывшего СССР.
У Алексея Феодосьевича много наград: орден «Знак Почета», орден «За заслуги» 3-й степени, медали и почетные грамоты. Заслуженный артист Украинской ССР, Заслуженный деятель искусств Украинской ССР, Народный артист Украинской ССР, Заслуженный деятель искусств Крыма.
В 1994-м году был избран Почетным гражданином Ялты.
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