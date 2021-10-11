Украина навсегда закрывает один из пунктов пропуска в Крым

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Контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на границе между Крымом и Херсонской областью прекращает работу с 19 октября.

Об этом говорится в распоряжении первого заместителя главы Херсонской ОГА Андрея Шибаева.

«Прекратить функционирование контрольного пункта въезда на временнооккупированную территорию Украины и выезда из нее «Чаплинка» с 19 октября 2021», – указано в документе, опубликованном на сайте ОГА.

Контроль за выполнением распоряжения возложен на заместителяпредседателя областной государственной администрации Эдуарда Науменко.

С 7 июня 2021 года пропуск лиц и транспортных средств через контрольный пункт въезда-выезда «Чаплинка» на границе Крыма с Украиной временно прекратился в связи с проведением ремонтных работ инфраструктуры КПВВ. Позднее сроки закрытия КПВВ неоднократно продлевали.

Херсонская облгосадминистрация планирует организовать на КПВВ «Чонгар», расположенное на границе Крыма с Украиной, автобусную станцию, с которой будут отправляться автобусные маршруты в несколько областных центров Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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