Танцующих пенсионеров Севастополя гонят с Приморского бульвара

Люди старшего поколения, привыкшие собираться на музыкально-танцевальные вечера на Приморском бульваре Севастополя, могут потерять такую возможность – их мероприятия столкнулись с реализацией «закона о тишине».

Вечером 7 октября к месту проведения танцевального вечера пришла представительная делегация. По информации руководителя проекта «Танцы на Приморском бульваре» Сергея Сокова, в составе делегации были представители правительственных департаментов культуры и общественной безопасности при поддержке полиции.

Как сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД Мария Нажа, привлеченные сотрудники оказывали содействие департаменту внутренней политики Севастополя в разъяснении закона города Севастополя от 26 июля 2021 года 654-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя».

По имеющейся информации, причиной визита чиновников стало обращение гражданина, обеспокоенного возможным нарушением «закона о тишине». ForPost не смог получить оперативный комментарий от департамента общественной безопасности о нюансах обращения.

Чиновники объяснили пожилым севастопольцам, что их мероприятие нарушает указанный закон, а также выглядит сомнительным с точки зрения коронавирусной безопасности.

С примерным перечнем аргументации и ответов севастопольцев можно ознакомиться на видео, которое «Танцы на Приморском бульваре» разместили в социальных сетях.

В тексте использованы материалы: Форпост

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