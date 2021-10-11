Власть
Танцующих пенсионеров Севастополя гонят с Приморского бульвара
Люди старшего поколения, привыкшие собираться на музыкально-танцевальные вечера на Приморском бульваре Севастополя, могут потерять такую возможность – их мероприятия столкнулись с реализацией «закона о тишине».
Вечером 7 октября к месту проведения танцевального вечера пришла представительная делегация. По информации руководителя проекта «Танцы на Приморском бульваре» Сергея Сокова, в составе делегации были представители правительственных департаментов культуры и общественной безопасности при поддержке полиции.
Как сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД Мария Нажа, привлеченные сотрудники оказывали содействие департаменту внутренней политики Севастополя в разъяснении закона города Севастополя от 26 июля 2021 года 654-ЗС «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя».
По имеющейся информации, причиной визита чиновников стало обращение гражданина, обеспокоенного возможным нарушением «закона о тишине». ForPost не смог получить оперативный комментарий от департамента общественной безопасности о нюансах обращения.
Чиновники объяснили пожилым севастопольцам, что их мероприятие нарушает указанный закон, а также выглядит сомнительным с точки зрения коронавирусной безопасности.
С примерным перечнем аргументации и ответов севастопольцев можно ознакомиться на видео, которое «Танцы на Приморском бульваре» разместили в социальных сетях.
В тексте использованы материалы: Форпост
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