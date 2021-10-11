Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 526 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 84 286 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 419 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, выздоровевших за весь период – 71 217.

Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19.

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Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию. На приобретение кислородной станции Севастополю из резервного фонда правительства России выделено 32,5 млн рублей.