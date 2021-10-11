Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Жесткие ограничения в Крыму и Севастополе: что надо знать ● Цифры пугают: власти Севастополя сообщил число заболевших COVID за день ● Ночные пассажирские перевозки запретили в Крыму ● Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму ● Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки
Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 526 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 84 286 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4 419 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 26 человек, выздоровевших за весь период – 71 217.
Реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса. Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки всем гражданам в обязательном порядке следует соблюдать масочный режим и социальную дистанцию при посещении общественных мест.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Цифры пугают: власти Севастополя сообщил число заболевших COVID за день. За минувшие сутки в Севастополе выявлено 239 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
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Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.
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Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 10 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 526 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 84 286 положительных на Covid-19.
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