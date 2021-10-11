Общество
Севастопольцы пожаловались на путь с препятствиями к отделению почты
Людям приходится подниматься и спускаться по лестнице, которая давно нуждается в капитальном ремонте.
Пользователь социальной сети ВКонтакте Галина Лянгвянене в сообществе «Черный список Севастополь» пожаловалась на путь с препятствиями к восьмому отделению почтовой связи в Ленинском районе города.
«Большой привет всем чиновникам и депутатам Ленинского района. Нужно преодолеть подъем и спуск по такой лестнице в восьмое отделение связи не переломав ноги. Ура товарищи! Хорошо живем! Бюджет…» - написала жительница города.
«Вы что! Это памятник архитектуры!» - пошутила в комментарии пользователь соцсети Светлана Кузнецова.
«Этой чертовой лестнице лет 100. Автор, Вы только сейчас заметили, что по ней опасно ходить?» - прокомментировала Лариса Капранова. В ответ на это жительница города Галина Лянгвянене отметила, что лет сто уже и ходит по этой лестнице, но с учетом выделенных на город денег за семилетний период при России ей непонятно, почему чиновники не могут привести в порядок объект, позаботившись о местных жителях.
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