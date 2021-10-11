Происшествия
Пять пропавших крымчан найдены мертвыми
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Поиски еще восьмерых продолжаются.
В Крыму и Севастополе за сентябрь бесследно исчезли восемь человек. При этом чаще всего за помощью к поисковикам обращаются родственники пожилых людей, страдающих проблемами с памятью, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
За прошедший месяц в отряд «ЛизаАлерт» было подано 68 заявок, пять из них не подтвердились. Найдены живыми 46 человек, пятеро — погибли. Поисковикам удалось также отыскать родственников одного заявителя.
А вот восемь человек так и не нашлись. Их поиски продолжаются по сей день.
Чаще всего в отряд обращаются родственники пожилых людей с деменцией и болезнью Альцгеймера. Если говорить о детях и подростках, то обычно причиной их ухода из дома становятся личные проблемы.
В «исчезновении» представителей других возрастных категорий, как правило, виновен алкоголь и скандалы на его почве. И если бы эта категория «пропаж» ставила своих родственников в известность, то у поисковиков было бы больше времени для поиска тех, кто действительно нуждается в помощи.
«Предупреждайте родных, если вам хочется остаться в одиночестве и побыть со своими мыслями наедине. Хотя бы одного члена семьи поставьте в известность, чтобы не начиналась паника, и люди не бросались на поиски», — обратились поисковики.
В тексте использованы материалы: Форпост
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