Под Севастополем две фуры улетели в кювет

За неделю по объездной дороге в районе поселка Сахарная головка сошли с трассы две фуры. Водители грузового транспорта игнорируют запрещающий знак правил дорожного движения.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Объездной путь через севастопольский поселок Сахарная Головка, открытый на время строительства федеральной трассы «Таврида», оказался не самым легким для водителей грузовиков-большегрузов. Как отмечают местные жители, за неделю там свалились в овраг как минимум два грузовика.

Причины аварийного магнетизма данного участка дороги пока что неизвестны. По мнению севастопольцев, инциденты могут быть связаны с игнорированием водителями знака, запрещающего проезд грузовиков.

Со своей стороны, директор департамента транспорта Севастополя Павел Иено напомнил, что на официальных ресурсах департамента обнародованы схемы «объездного» движения и указаны их допустимые параметры. Согласно этой информации, грузовому транспорту можно безопасно следовать через Чернореченскую улицу и село Терновку.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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