«Нет аналогов»: крымчане на свой страх и риск возят лекарства из Украины

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Общественники призывают государство помочь пациентам.

Из-за того, что некоторые лекарства не выпускают в России или не сертифицируют зарубежные аналоги, крымчане идут на риск, договариваясь о поставках у частников.

Недавнее сообщение пресс-службы МВД по Крыму вскрыло такую давнюю проблему.

Так, полиция Симферополя задержала 39-летнего местного жителя, который пытался завести с Украины 262 упаковки незарегистрированных лекарственных препаратов на общую сумму около полумиллиона рублей.

Предварительно установлено, что симферополец перевозил через границу медикаменты в багажнике личного автомобиля. Заказы мужчина принимал по интернету и телефону.

Действительно, краткий мониторинг крымского сегмента соцсетей показывает, что жители республики частенько публикуют просьбы передать с оказией какое-то из лекарств, которые нельзя купить на полуострове, но можно в Украине.

Так, какое-то время назад мама одного паллиативного ребенка постоянно собирала через соцсети деньги на сильное обезболивающее для дочки, которое ей могли купить за рубежом. Однако оказалось, что этот препарат находится в списке запрещенных на территории России, поэтому сбор средств и закупка могли привести к аресту. Хочется верить, что женщина нашла законный выход из ситуации.

Как рассказала председатель правления КРОО «Жизнь в твоих руках» Екатерина Горелкина, года два назад это была очень актуальная проблема, а сейчас поступает все меньше запросов.

Вот только из-за не полученного вовремя лекарства происходят трагедии. Например, у знакомого нашей собеседницы умерла мать от астматического заболевания. Спасительное лекарство не пропустила таможня на границе с Украиной.

«Считаю, надо идти по пути всего цивилизованного мира. И если препарат помогает человеку, то лицензировать и одобрять к применению под строгими рецептами», — считает Екатерина Горелкина.

В качестве положительного примера она привела крымчан со неизлечимым заболеванием спинальной мышечной артрофией, для которых республиканский Минздрав закупает многомиллионную «Спинразу».

В тексте использованы материалы: Форпост

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