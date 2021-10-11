Неизвестные спилили деревья ради проезда по крымскому лесу

В горах юго-восточного Крыма сотни метров разъезженной колеи грунтовой дороги оказались выложены свежеспиленными стволами молодых буков.

Лесничество выехало на инспекцию местности.

Об инциденте сообщил доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Крымского федерального университета имени В.И.Вернадского, член Экспертно-аналитического совета при Совмине Крыма Сергей Киселев на своей страничке в соцсети Facebook.

«А вот такое «ноу-хау» в крымском лесу вижу в первый раз. На протяжении сотен метров колея дороги, где она наиболее глубоко врезается в грунт, выложена чурками свежесрубленных деревьев с обочины», — написал он.

Он указал место: между турстоянкой «Нижний Кок-Асан» и перевалом Горуча.

Ученый подчеркнул, что деревья были специально срублены для того, чтобы по лесу могли проехать автомобилисты.

В пресс-службе Минэкологии и природных ресурсов Крыма посоветовали ForPost обратиться в лесничество, на территории которого произошел инцидент.

В свою очередь директор ГКУ Крыма «Юго-восточное объединенное лесничество» Александр Колесник сообщил, что инспекторы по заявке министерства уже выехали на место для обследования.

В тексте использованы материалы: Форпост

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