На площади Куйбышева в Симферополе строят фонтан

В Симферополе продолжаются работы по благоустройству территории площади Куйбышева.

Рабочие укладывают тротуарную плитку и обустраивают будущий напольный фонтан.

Соответствующие фото появились в группе администрации Симферополя в Telegram.

«Одна из ключевых территорий - площадь Куйбышева, которую подрядная организация обещает сдать во второй половине октября. Работы ведутся. Мы просим подрядчика усилиться, чтобы не допустить срыва сроков», - сказал глава администрации Валентин Демидов, который сегодня в рамках рабочей поездки посетил объект.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти обещают, что центральная площадь Симферополя будет выглядеть «дорого и богато». Глава администрации Симферополя Валентин Демидов пообещал, что площадь Ленина после капремонта будет выглядеть «красиво, дорого, богато».

Стала известна судьба зданий больницы Семашко в центре Симферополя. В старых корпусах в центре Симферополя, где раньше располагались отделения больницы имени Семашко, проведут капитальный ремонт, а в одном из них начнут строительство.

Реновация в Севастополе может быть более радикальной, чем в Москве. Некоторые нормативные акты на этот счет могут появиться в ближайшее время.

В Крыму ищут подрядчика строительства гражданского аэродрома Бельбек. В рамках реконструкции и развития гражданского сектора аэропорта Бельбек, расположенного под Севастополем, объявлен тендер на выбор подрядчика строительства аэродрома и сопутствующей инфраструктуры.