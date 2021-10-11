Власть
На площади Куйбышева в Симферополе строят фонтан
В Симферополе продолжаются работы по благоустройству территории площади Куйбышева.
Рабочие укладывают тротуарную плитку и обустраивают будущий напольный фонтан.
Соответствующие фото появились в группе администрации Симферополя в Telegram.
«Одна из ключевых территорий - площадь Куйбышева, которую подрядная организация обещает сдать во второй половине октября. Работы ведутся. Мы просим подрядчика усилиться, чтобы не допустить срыва сроков», - сказал глава администрации Валентин Демидов, который сегодня в рамках рабочей поездки посетил объект.
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