Мэр Судака ушел в отставку

Глава администрации Судака Игорь Степиков подтвердил информацию о своем увольнении.

Отставку согласуют сегодня на сессии горсовета.

«Заявление написано, сегодня сессия», – подтвердил руководитель администрации.

Степикова избрали главой администрации Судака в конце октября 2019 года. До Степикова с августа 2017 года руководителем администрации был Андрей Некрасов, пришедший на смену Владимиру Серову.

18 сентября 2019 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что по его предложению заявления об отставке написали все главы администраций городов и районов Крыма.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли. Специалистами Россельхознадзора на ярмарке возле ДК «Профсоюзов» в Симферополе было обнаружено более 50 килограммов продукции, «подлежащей уничтожению».

Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой. Слухи о возможном объединении Республики Крым и города Севастополя в один субъект возникают постоянно. Но если это когда-нибудь произойдет, то серьезных конфликтов на грани протестов не избежать.

В администрации Симферополя назначен новый первый заместитель главы. К исполнению своих обязанностей приступил первый заместитель главы администрации – Максим Балахонов.

Аксенов пригрозил выговорами главам «грязных» городов. Аксенов продолжает угрожать наказаниями и запугивать мэров.