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Власть

Мэр Судака прокомментировал свою отставку

16:03 понедельник, 11 октября 2021
Судак

Глава администрации Судака Игорь Степиков поблагодарил коллег и жителей города за понимание, моральную поддержку, наставления и помощь.

«Почти два года мы прошагали с вами вместе по одной дороге общего дела — делали жизнь нашего округа, города лучше. В нашей совместной работе было все: победы и поражения, падения и взлеты, разногласия и умение найти компромисс. Мы вместе преодолевали трудности и делали работу, объединяясь в дружную команду союзников. Я хочу сказать спасибо всем вам — за понимание, за моральную поддержку, за наставления и помощь. Горд и благодарен вам за оказанное доверие», — написал Игорь Степиков на своей странице в Facebook.

Он выразил уверенность, что Судак будет и дальше развиваться, расти и меняться только в лучшую сторону.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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