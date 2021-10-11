Власть
Мэр Судака прокомментировал свою отставку
Глава администрации Судака Игорь Степиков поблагодарил коллег и жителей города за понимание, моральную поддержку, наставления и помощь.
«Почти два года мы прошагали с вами вместе по одной дороге общего дела — делали жизнь нашего округа, города лучше. В нашей совместной работе было все: победы и поражения, падения и взлеты, разногласия и умение найти компромисс. Мы вместе преодолевали трудности и делали работу, объединяясь в дружную команду союзников. Я хочу сказать спасибо всем вам — за понимание, за моральную поддержку, за наставления и помощь. Горд и благодарен вам за оказанное доверие», — написал Игорь Степиков на своей странице в Facebook.
Он выразил уверенность, что Судак будет и дальше развиваться, расти и меняться только в лучшую сторону.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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