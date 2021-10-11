Крымские юристы попали под санкции ЕС

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Европейский Союз добавил в санкционный список 8 крымских юристов, которых считает причастными к «нарушению территориальной целостности Украины».

Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радіо Свобода Рикард Йозвяк.

«ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за нарушение территориальной целостности Украины в свой санкционный список. Эти 8 человек в основном работают в судебном секторе Крыма. Их имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС позже сегодня. Теперь в санкционном списке ЕС будет 185 человек и 48 организаций», – сообщил Йозвяк.

Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов доступных для физических лиц и организаций.

4 октября послы Европейского Союза решили добавить еще 8 человек в санкционный список за «нарушение территориальной целостности Украины».

Сообщалось, что санкции планируют ввести против восьми судей и прокуроров из Крыма, которые приняли «политически мотивированные решения или приговоры».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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