Власть
Крымские юристы попали под санкции ЕС
фото © og.ru
Европейский Союз добавил в санкционный список 8 крымских юристов, которых считает причастными к «нарушению территориальной целостности Украины».
Об этом в Twitter сообщил корреспондент Радіо Свобода Рикард Йозвяк.
«ЕС только что согласился добавить еще 8 человек за нарушение территориальной целостности Украины в свой санкционный список. Эти 8 человек в основном работают в судебном секторе Крыма. Их имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС позже сегодня. Теперь в санкционном списке ЕС будет 185 человек и 48 организаций», – сообщил Йозвяк.
Санкции предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов доступных для физических лиц и организаций.
4 октября послы Европейского Союза решили добавить еще 8 человек в санкционный список за «нарушение территориальной целостности Украины».
Сообщалось, что санкции планируют ввести против восьми судей и прокуроров из Крыма, которые приняли «политически мотивированные решения или приговоры».
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мэр Судака прокомментировал свою отставку. Глава администрации Судака Игорь Степиков поблагодарил коллег и жителей города за понимание, моральную поддержку, наставления и помощь.
Мэр Судака ушел в отставку. Глава администрации Судака Игорь Степиков подтвердил информацию о своем увольнении.
Путин дал добро на «антикризисные меры» по реализации ФЦП в Крыму. Также он позволил вице-премьеру Хуснуллину заняться формированием правительства в регионе, уверяет неугодный республиканским властям общественник.
На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли. Специалистами Россельхознадзора на ярмарке возле ДК «Профсоюзов» в Симферополе было обнаружено более 50 килограммов продукции, «подлежащей уничтожению».
В Крыму двое россиян скончались после отравления суррогатным алкоголем
В Крыму двое россиян умерли после того, как отравились суррогатным алкоголем.
Крымские юристы попали под санкции ЕС
Европейский Союз добавил в санкционный список 8 крымских юристов, которых считает причастными к «нарушению территориальной целостности Украины».
В Севастополе не хватает коек для больных COVID-19
Свободный коечный фонд в Севастополе на утро 11 октября составил всего 5%. Власти приняли решение развернуть дополнительные койки в пансионатах, в том числе платные, а также ужесточить антиковидные меры.
Жесткие ограничения в Крыму и Севастополе: что надо знать
С утра понедельника в Крыму и Севастополе вводятся новые ковидные ограничения. Их действие продлится до 1 декабря.
14 часов назад
Пять пропавших крымчан найдены мертвыми
7 часов назад
Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
11 часов назад
В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов
11 часов назад
Неизвестные спилили деревья ради проезда по крымскому лесуфото
10 часов назад
В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа
В Госкомитете по ветеринарии правительства Крыма сообщают о фиксации гибели птиц в Саках, где близи местной набережной были обнаружены трупы лебедей и уток.