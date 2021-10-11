Происшествия
Крымчане несколько суток пытались спасти дельфина-белобочку во время шторма
фото © Безмятежное море|ВКонтакте
Трагедия разыгралась на одном из пляжей Керчи, что на востоке Крыма: волонтеры под дождем и ветром тщетно боролись за жизнь дельфина, который попал в беду.
Белобочку выбросило на берег. Когда к животному подоспела помощь, было неизвестно, сколько времени млекопитающее провело на суше.
«Причиной ее выброса на берег стала не смертельная патология, а серьезный гастрит, энтерит и обезвоживание, поддающиеся лечению», — написали волонтеры Центра реабилитации дельфинов «Безмятежное море» на страницах организации в соцсетях.
Пока шли согласования на транспортировку животного в карантинный бассейн центра, который находится в окрестностях Евпатории, активисты оказывали дельфину поддерживающую терапию и медпомощь.
Причем все это происходило во время сильного шторма. По свидетельству очевидцев, волны выбрасывали пену далеко на сушу.
Однако все усилия оказались тщетны — силы покинули белобочку, и она скончалась. Спасительное разрешение от чиновников не удалось получить вовремя.
«Ее не стало. Мы полностью разбиты», — написали участники операции по спасению.
Как пояснила младший научный сотрудник лаборатории биохимии и физиологии гидробионтов Карадагской научной станции Ирина Логоминова, самовольная транспортировка краснокнижных морских млекопитающих запрещена. Поэтому лучше не трогать животных, которых выбросило на берег. В таких случаях нужно обращаться в службу спасения.
В тексте использованы материалы: Форпост
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Крымчане несколько суток пытались спасти дельфина-белобочку во время шторма фото
Трагедия разыгралась на одном из пляжей Керчи, что на востоке Крыма: волонтеры под дождем и ветром тщетно боролись за жизнь дельфина, который попал в беду.