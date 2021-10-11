Когда планируют завершить реконструкцию «Штыка и Паруса» в Севастополе

На реставрацию обелиска «Штык и Парус» направят 277 млн рублей.

Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в студии телеканала «НТС». Уточнялось, что средства в размере 276 млн 840 тыс. рублей поступят из межбюджетного трансфера.

«Реставрация монумента «Штык и Парус» должна быть завершена в течение восьми месяцев», - сообщил Развожаев.

За счет выделенных средств планируется отреставрировать фасады обелиска, а также внутреннюю шахту и лаз, расположенные в памятнике. Кроме того, будет отреставрирован адмиралтейский якорь, барельефы, мемориальные надписи, а также подпорные стены, парапеты и ведущие к обелиску трапы.

Сообщается, что по замыслу авторов проекта из архитектурно-художественной мастерской «Вега», территорию вокруг «Штыка и Паруса» покроют мозаичным бетоном, также будет создана «терраса с пушками», оборудована подсветка памятника и прилегающей территории.

Решение о необходимости провести реконструкцию одного из главных символов Севастополя принял Михаил Развожаев в феврале прошлого года.

Обелиск был открыт на мысе Хрустальном в 1977 году. Сорокаметровая стела из монолитного железобетона в виде стилизованных штыка и паруса символизирует единство армии и флота в борьбе с захватчиками. Памятник облицован альминским белым камнем.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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