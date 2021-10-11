Какой сегодня праздник 11 октября

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Сегодня, 11 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день девочек (International Day of the Girl Child)

Фото pixabay.com

11 октября отмечается Международный день девочек (International Day of the Girl Child), который был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2011 года (резолюция 66/170) в знак признания прав девочек.

Эта дата призывает сосредоточить внимание на необходимости решения проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире, и поощрять расширение прав и возможностей девочек и осуществление их прав.

Девочки-подростки имеют право на безопасность, образование и здоровье не только в период критически важного становления, но и по мере взросления и превращения в женщин. При эффективной поддержке во время подросткового возраста девушки могут реализовать свой потенциал и изменить мир к лучшему, став матерями, работниками, предпринимателями, наставниками, главами домохозяйств и политическими лидерами.

Всемирный день борьбы с ожирением (World Obesity Day)

11 октября – Всемирный день борьбы с ожирением. На глобальном уровне проблема ожирения достигла масштабов эпидемии; как минимум 2,8 миллиона человек ежегодно умирают от последствий избыточной массы тела или ожирения. Согласно оценкам, в Европейском регионе ВОЗ ожирением страдают 23% женщин и 20% мужчин. Избыточная масса тела и ожирение являются основными факторами риска развития целого ряда хронических заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые заболевания и рак. Они также могут приводить к предвзятому отношению к лицам с избыточной массой тела и стигме в связи с ожирением.

Стигма в связи с ожирением – весьма широко распространенное явление, при этом одно из недавних исследований, проведенных в странах Западной Европы, показало, что 18,7% людей, страдающих ожирением, сталкивались со стигмой. У людей, страдающих тяжелыми формами ожирения, этот показатель намного выше – 38%. Лица, страдающие ожирением, сталкиваются со стигмой со стороны работников образования, работодателей, специалистов здравоохранения, СМИ и даже друзей и членов собственной семьи.

Харитонов день

Народный праздник «Харитонов день» отмечается 11 октября (по старому стилю - 28 сентября). В этот день православная церковь вспоминает святителя Харитона Исповедника, епископа. Другие названия праздника: «День Харитона», «Харитон», «День Ильи Муромца». В Харитонов день старики советовали за порог носа не высовывать, чтобы не накликать беду.

Также сегодня, 11 октября, отмечают такие праздники:

- День Республики Башкортостан

- День памяти преподобного Харитона Исповедника

- День Колумба в США

- День вдыхания осеннего воздуха

- День закладываний

- Международный день каминг-аута (International Coming Out Day)

- День пиццы с колбасой (National Sausage Pizza Day) в США

- День «Это моя вечеринка» (It's My Party Day) в США

- День посадки деревьев в Намибии

- День боливийской женщины

- День народного восстания в Македонии

- День Кимберли (National Kimberly Day) в США

- День памяти генерала Пулавского (General Pulaski Memorial Day) в США

- День благодарения в Канаде

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Феофан, Юлиания, Нифонт, Лука, Федор, Симон, Феофил, Марк, Антон, Макар, Василий, Сергей, Сильвестр, Александр, Алфей, Афанасий, Евстафий, Зосима, Иродион, Онисифор, Онуфрий, Прохор, Степан, Тит, Анастасий, Илья, Элладий, Евстрат, Савва, Никодим, Еремей, Исаакий, Моисей, Варлаам, Неон, Ефрем, Кирилл, Лаврентий, Мария, Диодор, Авраамий, Поликарп, Пимен, Алексей, Анисим, Никон, Агапит, Вячеслав, Эразм, Нестор, Нектарий, Каллиник, Харитон, Матвей, Валентин, Анатолий, Меркурий, Алипий, Лиодор (Илиодор), Демьян, Кукша, Сисой, Спиридон, Адельфий, Арефий, Варух, Никола.

Что происходило 11 октября в прошлые годы

1138 - четвертое по количеству жертв землетрясение (потери составили 230 тыс. человек) в Алеппо.

1521 - английский король Генрих VIII получает титул «Защитник веры» от римского папы Льва X.

1853 - первый в Америке клиринговый банк открыт в Нью-Йорке.

1899 - началась Англо-бурская война между Британской империей и Республикой Трансвааль и Оранжевым Свободным государством.

1922 - Л. Троцкий на съезде комсомола вводит в обиход, ставшую позднее крылатой, фразу «грызть гранит науки».

1931 - частная собственность полностью запрещена в СССР.

1940 - переведены на двухсменный режим работы шахты Донбасса.

1962 - латинский язык перестал быть обязательным при католических богослуженияхданное решение было принято на Ватиканском соборе.

1990 - в Сербии бизнесменом Желько Ражнатовичем («Аркан») и 19 футбольными фанатами из Белграда создана Добровольческая гвардия.

1994 - резкий обвал курса рубля по отношению к доллару в России («черный вторник»).

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 11 октября. Какие праздники будут завтра?

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