Общество
Естественная убыль населения РФ с начала года выросла на 72 процента
Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе–августе 2021 года выросла на 71,6% по сравнению с январем-августом 2020 года.
Об этом говорится в материалах Росстата.
По данным статистического ведомства, естественная убыль за этот период составила 595,3 тыс. человек, годом ранее — 346,9 тыс. человек.
Также снизилось число родившихся в январе–августе 2021 года (- 1,1%) до 928 тыс. 184 детей. В январе–августе 2020 года родилось 938 тыс. 295 детей.
Число умерших в РФ в январе–августе 2021 года увеличилось на 18,5% — до 1 млн 523 646 человек с 1 млн 285 199 человек в январе–августе 2020 года.
По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 августа 2021 года составила 145,8 млн человек.
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