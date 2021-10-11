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Общество

Естественная убыль населения РФ с начала года выросла на 72 процента

09:41 понедельник, 11 октября 2021

Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе–августе 2021 года выросла на 71,6% по сравнению с январем-августом 2020 года.

Об этом говорится в материалах Росстата.

По данным статистического ведомства, естественная убыль за этот период составила 595,3 тыс. человек, годом ранее — 346,9 тыс. человек.

Также снизилось число родившихся в январе–августе 2021 года (- 1,1%) до 928 тыс. 184 детей. В январе–августе 2020 года родилось 938 тыс. 295 детей.

Число умерших в РФ в январе–августе 2021 года увеличилось на 18,5% — до 1 млн 523 646 человек с 1 млн 285 199 человек в январе–августе 2020 года.

По оценке Росстата, численность постоянного населения РФ на 1 августа 2021 года составила 145,8 млн человек.

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