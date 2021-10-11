Происшествия
Экскаватор задел авиабомбу времен войны при строительстве тоннеля в Севастополе
Саперы обследовали авиабомбу, которую нашли во время рытья тоннеля в районе строительства ялтинской развязки в Севастополе.
Как сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю, работающий на площадке экскаватор случайно задел снаряд.
«Сотрудники Росгвардии получили информацию, что в ходе работ по строительству путепровода тоннельного типа рабочие в процессе выборки грунта заметили предмет, по внешним признакам похожий на старый снаряд. При выемке грунта экскаваторщик задел ковшом предмет цилиндрической формы», – сообщили в главке.
На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» и обследовали находку. Саперы определили, что это фугасная авиабомба времен Второй мировой войны ФАБ-100 весом 100 кг. После обследования росгвардейцы передали боеприпас специалистам МЧС для уничтожения.
Движение по Ялтинскому кольцу в Севастополе закрыли 25 июля для строительства восьмого этапа трассы «Таврида».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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