Экскаватор задел авиабомбу времен войны при строительстве тоннеля в Севастополе

Саперы обследовали авиабомбу, которую нашли во время рытья тоннеля в районе строительства ялтинской развязки в Севастополе.

Как сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю, работающий на площадке экскаватор случайно задел снаряд.

«Сотрудники Росгвардии получили информацию, что в ходе работ по строительству путепровода тоннельного типа рабочие в процессе выборки грунта заметили предмет, по внешним признакам похожий на старый снаряд. При выемке грунта экскаваторщик задел ковшом предмет цилиндрической формы», – сообщили в главке.

На место выехали специалисты инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» и обследовали находку. Саперы определили, что это фугасная авиабомба времен Второй мировой войны ФАБ-100 весом 100 кг. После обследования росгвардейцы передали боеприпас специалистам МЧС для уничтожения.

Движение по Ялтинскому кольцу в Севастополе закрыли 25 июля для строительства восьмого этапа трассы «Таврида».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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