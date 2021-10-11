Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе ● В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов ● В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов ● Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Жесткие ограничения в Крыму и Севастополе: что надо знать
Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму
фото © Новости Крыма
В Министерстве внутренних дел РК рассказали о том, какая ответственность ждет граждан, подделавших медицинские документы, связанные с вакцинацией против коронавируса.
Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.
Сертификат о вакцинации является официальным документом, и все незаконные операции с ним грозят серьезными наказаниями, как того требует закон, напоминают правоохранители.
И уточняют, что ответственность предусматривается не только для тех, кто подделывает документы, но и для тех, кто их приобретает и использует, а также распространяет, в том числе продает. Так, согласно статьи 327 Уголовного Кодекса РФ, подделка официального документа в целях его использования или сбыта, а также изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей или бланков называется арестом на срок до полугода либо принудительными работами, ограничением свободы или лишением свободы сроком до двух лет.
Приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельных документов в целях их использования или сбыта предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.
Такие же наказания грозят за изготовление и сбыт фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на коронавирус и справок о медотводе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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