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Коронавирус в Крыму

Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму

17:41 понедельник, 11 октября 2021
Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму

фото © Новости Крыма

В Министерстве внутренних дел РК рассказали о том, какая ответственность ждет граждан, подделавших медицинские документы, связанные с вакцинацией против коронавируса.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Сертификат о вакцинации является официальным документом, и все незаконные операции с ним грозят серьезными наказаниями, как того требует закон, напоминают правоохранители.

И уточняют, что ответственность предусматривается не только для тех, кто подделывает документы, но и для тех, кто их приобретает и использует, а также распространяет, в том числе продает. Так, согласно статьи 327 Уголовного Кодекса РФ, подделка официального документа в целях его использования или сбыта, а также изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей или бланков называется арестом на срок до полугода либо принудительными работами, ограничением свободы или лишением свободы сроком до двух лет.

Приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельных документов в целях их использования или сбыта предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Такие же наказания грозят за изготовление и сбыт фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на коронавирус и справок о медотводе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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