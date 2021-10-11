Что грозит за подделку сертификатов о вакцинации от COVID-19 в Крыму

фото © Новости Крыма

В Министерстве внутренних дел РК рассказали о том, какая ответственность ждет граждан, подделавших медицинские документы, связанные с вакцинацией против коронавируса.

Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Сертификат о вакцинации является официальным документом, и все незаконные операции с ним грозят серьезными наказаниями, как того требует закон, напоминают правоохранители.

И уточняют, что ответственность предусматривается не только для тех, кто подделывает документы, но и для тех, кто их приобретает и использует, а также распространяет, в том числе продает. Так, согласно статьи 327 Уголовного Кодекса РФ, подделка официального документа в целях его использования или сбыта, а также изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей или бланков называется арестом на срок до полугода либо принудительными работами, ограничением свободы или лишением свободы сроком до двух лет.

Приобретение, хранение и перевозка заведомо поддельных документов в целях их использования или сбыта предусматривает уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Такие же наказания грозят за изготовление и сбыт фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на коронавирус и справок о медотводе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

МВД по Крыму приглашает крымчан выбрать лучшего участкового. МВД проводит конкурс на определение лучшего участкового Крыма.

В Крыму задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с перевозками в Россию. В Крыму полиция задержала 32-летнего жителя Симферопольского района по подозрению в мошенничестве с фиктивными объявлениями о перевозке людей в Россию, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.

Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности. Крымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного более 10 лет назад.

В Турции задержаны шесть человек с паспортами РФ. В Турции задержаны шесть человек, предположительно, с паспортами РФ, они планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения.