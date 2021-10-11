Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму пока что не будут вводить систему QR-кодов ● В Крыму опасаются «атаки» сразу двух вирусов ● Сколько случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Жесткие ограничения в Крыму и Севастополе: что надо знать ● Цифры пугают: власти Севастополя сообщил число заболевших COVID за день
Антирекорд по числу заболеваний COVID-19 обновился в Севастополе
Медики зафиксировали в Севастополе новый антирекорд по числу выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции.
Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по коронавирусу.
За минувшие сутки, 10 октября, в городе подтверждено 247 случаев COVID-19. Выздоровело за этот же период 74 человека, умерли четыре пациента.
За весь период пандемии в Севастополе зарегистрировано 32 929 случаев коронавируса. Выздоровели 29 149 человек, умерли 1 163 пациента.
В Крыму за минувшие сутки подтверждено 526 новых случаев заболевания. Из-за продолжающегося с 16 сентября роста суточных заражений коронавирусом в регионе введены новые ограничения, предусматривающие перевод части персонала на дистанционный режим работы и введение ПЦР-тестирования в непривитых коллективах предприятий сферы услуг. Ограничения начинают действовать сегодня.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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