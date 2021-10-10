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Власть

Власти Севастополя объявили о повышении цен на газ

10:46 воскресенье, 10 октября 2021
Севастополь
Власти Севастополя объявили о повышении цен на газ

фото © Новости Крыма

В Севастополе с 18 октября 2021 года вырастут цены на природный газ.

Об этом сообщила заместитель начальника управления по тарифам правительства города Елена Клементьева.

«Цена 1 куб. м газа с 18 октября 2021 года будет составлять 5,37 рублей. Рост составит от 8,1% до 10,5% в зависимости от поставщика – ПАО «Севастопольгаз» или ГУПС «Севастопольгаз», – отметила Клементьева.

Как сообщают власти Севастополя, предыдущие цены действовали с января 2020 года.

«Стоит также отметить, что совокупный рост платы севастопольцев за все коммунальные услуги не превысит 6,2% – такой индекс установлен в городе с 1 июля 2021 года», – утверждает Клементьева.

По ее данным, также отменяется дифференциация по объемам потребления газа до 3500 куб. м и свыше.

«То есть, потребляя газ в объеме свыше 3500 куб. м, больше не придется оплачивать его по повышенной цене – для ряда потребителей услуга станет более доступной. С 18 октября будет действовать единая розничная цена на природный газ для всех севастопольцев, независимо от поставщиков и от объемов потребления», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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