Власть
Власти Севастополя объявили о повышении цен на газ
фото © Новости Крыма
В Севастополе с 18 октября 2021 года вырастут цены на природный газ.
Об этом сообщила заместитель начальника управления по тарифам правительства города Елена Клементьева.
«Цена 1 куб. м газа с 18 октября 2021 года будет составлять 5,37 рублей. Рост составит от 8,1% до 10,5% в зависимости от поставщика – ПАО «Севастопольгаз» или ГУПС «Севастопольгаз», – отметила Клементьева.
Как сообщают власти Севастополя, предыдущие цены действовали с января 2020 года.
«Стоит также отметить, что совокупный рост платы севастопольцев за все коммунальные услуги не превысит 6,2% – такой индекс установлен в городе с 1 июля 2021 года», – утверждает Клементьева.
По ее данным, также отменяется дифференциация по объемам потребления газа до 3500 куб. м и свыше.
«То есть, потребляя газ в объеме свыше 3500 куб. м, больше не придется оплачивать его по повышенной цене – для ряда потребителей услуга станет более доступной. С 18 октября будет действовать единая розничная цена на природный газ для всех севастопольцев, независимо от поставщиков и от объемов потребления», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стало известно, почему вырос тариф на воду в Крыму. Повышение тарифа на воду в летний период до 32 рублей 69 копеек не связано с вододецифитом на полуострове, заявила в эфире «Радио Крым» сотрудник «Воды Крыма» Ольга Рябенькая.
Коммунальные службы Ялты в очередной раз очистили Пионерский парк. Малые архитектурные формы в Пионерском парке Ялты приведены в порядок силами коммунальных служб.
Власти Ялты пообещали 80 млн на установку новых детских площадок. Установка первых в этом году 13 детских площадок в ялтинском регионе подходит к завершению.
Часы с GPS и музыкальным сопровождением монтируют на здании администрации Керчи. Фасад здания администрации Керчи украсят часы с парадным гербом города-героя.
Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19.
На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли
Специалистами Россельхознадзора на ярмарке возле ДК «Профсоюзов» в Симферополе было обнаружено более 50 килограммов продукции, «подлежащей уничтожению».
Холодный «бархатный» сезон: как погода отразилась на туризме в Крыму
Нетипично холодная для полуострова погода не отразилась на турпотоке в Крым, он сохраняет лидирующие позиции среди направлений для отдыха в бархатный сезон.
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
7 октября
Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности
Крымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного более 10 лет назад.