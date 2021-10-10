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Власть

В Севастополе под строительство продали старое церковное кладбище

08:12 воскресенье, 10 октября 2021
Севастополь

В селе Оборонном Балаклавского района Севастополя при производстве земельных работ обнаружили человеческие останки.

Об этом рассказал депутат муниципального совета Павел Харламов.

«Раньше на этой земле находился храм и захоронения, кладбище. Новый собственник попытался строить там. Местные жители взбунтовались: вместе со святым отцом чуть ли не под экскаватор ложились. Произошла конфликтная история», — рассказал он.

По словам депутата, участок с кладбищем департамент земельных и имущественных отношений продал частному лицу еще в 2015 году. После этого землю перепродали.

Сейчас новый собственник получил предписание об остановке работ. Севнаследие формирует вновь выявленный объект культурного наследия.

«Но, остается вопрос к ДИЗО: как они выдали в частные руки земельный участок, на котором ранее была церковь?», — интересуется Повел Харламов.

В тексте использованы материалы: Форпост

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