Власть
В Севастополе под строительство продали старое церковное кладбище
В селе Оборонном Балаклавского района Севастополя при производстве земельных работ обнаружили человеческие останки.
Об этом рассказал депутат муниципального совета Павел Харламов.
«Раньше на этой земле находился храм и захоронения, кладбище. Новый собственник попытался строить там. Местные жители взбунтовались: вместе со святым отцом чуть ли не под экскаватор ложились. Произошла конфликтная история», — рассказал он.
По словам депутата, участок с кладбищем департамент земельных и имущественных отношений продал частному лицу еще в 2015 году. После этого землю перепродали.
Сейчас новый собственник получил предписание об остановке работ. Севнаследие формирует вновь выявленный объект культурного наследия.
«Но, остается вопрос к ДИЗО: как они выдали в частные руки земельный участок, на котором ранее была церковь?», — интересуется Повел Харламов.
В тексте использованы материалы: Форпост
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