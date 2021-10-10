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Происшествия

В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа

16:52 воскресенье, 10 октября 2021
Саки
В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа

фото © Крым.реалии

В Госкомитете по ветеринарии правительства Крыма сообщают о фиксации гибели птиц в Саках, где близи местной набережной были обнаружены трупы лебедей и уток.

Но при этом в ведомстве утверждают, что причиной гибели пернатых стал не птичий грипп.

«Ветеринарными специалистами проведены мероприятия, направленные на профилактику гриппа птиц. В городе Саки, вблизи Сакской набережной, в пруду Ковш обнаружены трупы птиц (лебеди, утки, копчик) в количестве 6 голов. Патологический материал изъят из воды, помещен в сейф – пакеты и отправлен с нарочным в лабораторию для вирусологического исследования на грипп. После проведения исследований получен отрицательный результат», – говорится в сообщении комитета.

Что же стало причиной гибели птиц в Саках, в сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Крыму на побережье залива Сиваш (его часто называют озеро Сиваш) произошел массовый падеж птицы, погибло от пяти до семи тысяч особей. В крымском управлении Россельхознадзора эту ситуацию назвали «рядовой» и подчеркнули, что «гражданам опасаться нечего». Вместе с этим глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призывал не посещать залив Сиваш.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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