В Саках погибли лебеди и утки, власти Крыма отрицают появление птичьего гриппа

фото © Крым.реалии

В Госкомитете по ветеринарии правительства Крыма сообщают о фиксации гибели птиц в Саках, где близи местной набережной были обнаружены трупы лебедей и уток.

Но при этом в ведомстве утверждают, что причиной гибели пернатых стал не птичий грипп.

«Ветеринарными специалистами проведены мероприятия, направленные на профилактику гриппа птиц. В городе Саки, вблизи Сакской набережной, в пруду Ковш обнаружены трупы птиц (лебеди, утки, копчик) в количестве 6 голов. Патологический материал изъят из воды, помещен в сейф – пакеты и отправлен с нарочным в лабораторию для вирусологического исследования на грипп. После проведения исследований получен отрицательный результат», – говорится в сообщении комитета.

Что же стало причиной гибели птиц в Саках, в сообщении не уточняется.

Ранее сообщалось, что в Крыму на побережье залива Сиваш (его часто называют озеро Сиваш) произошел массовый падеж птицы, погибло от пяти до семи тысяч особей. В крымском управлении Россельхознадзора эту ситуацию назвали «рядовой» и подчеркнули, что «гражданам опасаться нечего». Вместе с этим глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призывал не посещать залив Сиваш.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мины, гранаты, патроны: новые опасные находки на стройках в Севастополе. В разных районах Севастополя во время проведения земляных работ на строительных объектах обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

В одном из баров Севастополя официанту откусили ухо. В одном из баров Севастополя откусили ухо официанту.

Отдыхающая из Уфы привезла змею из Крыма в колесе автомобиля. Уфимка Юлия Сенаторова обнаружила за колпаком колеса своего автомобиля ядовитую гадюку.

ДТП заблокировало Крымский мост. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в полном объеме после ликвидаций последствий ДТП.