Происшествия
В Крыму задержали мужчину по подозрению в мошенничестве с перевозками в Россию
В Крыму полиция задержала 32-летнего жителя Симферопольского района по подозрению в мошенничестве с фиктивными объявлениями о перевозке людей в Россию, сообщает пресс-служба МВД России в Крыму.
«Правоохранителями установлено, что подозреваемый, имея умысел на хищение денежных средств путем обмана, при этом не имея возможности и намерений выполнять взятые на себя обязательства, выставил фиктивное объявление в мобильном приложении о предоставлении услуг по перевозке граждан на микроавтобусах по направлению «Симферополь-Санкт-Петербург». Стоимость билетов варьировалась от трех до десяти тысяч рублей», – сказано в сообщении.
Имя и фамилия задержанного не называются, его публичные комментарии отсутствуют. В случае, если его вина будет доказана, ему грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса России (Мошенничество).
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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