В Керчи задержали подвыпившего похитителя «Газели»

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. На угнанном автомобиле он успел совершить ДТП, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел припаркованный автомобиль неподалеку. Двери транспортного средства оказались не заперты, поэтому он беспрепятственно проник в салон. Вдобавок в замке зажигания мужчина обнаружил ключи.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы, а сам автомобиль возвращен законному владельцу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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