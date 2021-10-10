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Происшествия

В Керчи задержали подвыпившего похитителя «Газели»

12:52 воскресенье, 10 октября 2021
Керчь

Злоумышленником оказался 36-летний мужчина. На угнанном автомобиле он успел совершить ДТП, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел припаркованный автомобиль неподалеку. Двери транспортного средства оказались не заперты, поэтому он беспрепятственно проник в салон. Вдобавок в замке зажигания мужчина обнаружил ключи.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до 5 лет лишения свободы, а сам автомобиль возвращен законному владельцу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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