Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +15
море +18

Коронавирус в Крыму

Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму

10:00 воскресенье, 10 октября 2021
Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму

фото © strana.ua

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 580 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 105 человек, выздоровевших за весь период – 71 191 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию. На приобретение кислородной станции Севастополю из резервного фонда правительства России выделено 32,5 млн рублей.

Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 493 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 241 положительных на Covid-19.

Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.

Близится катастрофа: в Крыму не остается мест для заразившихся COVID-19. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Крыму занят на 94%.

Коронавирус в Крыму
Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму

Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19.

Странности
На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли

На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли

Специалистами Россельхознадзора на ярмарке возле ДК «Профсоюзов» в Симферополе было обнаружено более 50 килограммов продукции, «подлежащей уничтожению».

Курорт
Холодный «бархатный» сезон: как погода отразилась на туризме в Крыму

Холодный «бархатный» сезон: как погода отразилась на туризме в Крыму

Нетипично холодная для полуострова погода не отразилась на турпотоке в Крым, он сохраняет лидирующие позиции среди направлений для отдыха в бархатный сезон.

Происшествия
Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности

Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности

Крымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного более 10 лет назад.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации