Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму

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По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 580 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 105 человек, выздоровевших за весь период – 71 191 человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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