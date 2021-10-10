Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки ● Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию ● Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму ● Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму ● Крымский университет переводит студентов на дистанционное обучение из-за COVID-19
Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму
фото © strana.ua
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 8 580 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 105 человек, выздоровевших за весь период – 71 191 человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию. На приобретение кислородной станции Севастополю из резервного фонда правительства России выделено 32,5 млн рублей.
Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 493 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 241 положительных на Covid-19.
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
Близится катастрофа: в Крыму не остается мест для заразившихся COVID-19. Коечный фонд для пациентов с COVID-19 в Крыму занят на 94%.
Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19.
На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли
Специалистами Россельхознадзора на ярмарке возле ДК «Профсоюзов» в Симферополе было обнаружено более 50 килограммов продукции, «подлежащей уничтожению».
Холодный «бархатный» сезон: как погода отразилась на туризме в Крыму
Нетипично холодная для полуострова погода не отразилась на турпотоке в Крым, он сохраняет лидирующие позиции среди направлений для отдыха в бархатный сезон.
Ковид наступает: власти вводят новые ограничения в Крыму
Власти Крыма приняли решение ввести новые ограничения из-за распространения коронавируса.
7 октября
Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности
Крымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного более 10 лет назад.