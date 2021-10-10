«У меня сотрясение и травмы» - Собчак рассказала подробности ДТП в Сочи

фото © rbc.ru

Телеведущая Ксения Собчак получила сотрясение мозга и другие многочисленные травмы в результате в ДТП в Сочи.

Об этом она сообщила в своем Telegmar-канале. «Только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы, - написала Собчак.

- Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду». Телеведущая подтвердила, что была в машине.

Но при этом подчеркнула, что это был не ее водитель и авто ей не принадлежало.

«Во время поездки не подгоняла водителя, а общалась по работе. Никто из нас не подгонял. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», - написала Собчак.

После столкновения Собчак потеряла сознание, в другое авто ее перевела помощница.

Кроме самой телеведущей, сотрясение мозга диагностировано у ассистентки. По словам телеведущей, ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она решила «лететь домой, к сыну».

Во время обследования у нее диагностированы ушибы внутренних органов и сотрясение. Она также подчеркнула, что перед тем, как уехать с места ДТП, ее директор вызвал скорую и «сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине», но в то время «им уже оказывали помощь».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В одном из баров Севастополя официанту откусили ухо. В одном из баров Севастополя откусили ухо официанту.

Отдыхающая из Уфы привезла змею из Крыма в колесе автомобиля. Уфимка Юлия Сенаторова обнаружила за колпаком колеса своего автомобиля ядовитую гадюку.

ДТП заблокировало Крымский мост. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено в полном объеме после ликвидаций последствий ДТП.

В Крыму с вершины горы сорвался турист с Крайнего Севера. При восхождении на гору Сокол под Судаком, что на юго-востоке Крыма, погиб альпинист из города Инта (республика Коми). Несчастный случай подтвердили в крымском главке МЧС.