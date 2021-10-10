Происшествия
«У меня сотрясение и травмы» - Собчак рассказала подробности ДТП в Сочи
фото © rbc.ru
Телеведущая Ксения Собчак получила сотрясение мозга и другие многочисленные травмы в результате в ДТП в Сочи.
Об этом она сообщила в своем Telegmar-канале. «Только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы, - написала Собчак.
- Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди, будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду». Телеведущая подтвердила, что была в машине.
Но при этом подчеркнула, что это был не ее водитель и авто ей не принадлежало.
«Во время поездки не подгоняла водителя, а общалась по работе. Никто из нас не подгонял. Это было конкретное личное решение водителя, это правда», - написала Собчак.
После столкновения Собчак потеряла сознание, в другое авто ее перевела помощница.
Кроме самой телеведущей, сотрясение мозга диагностировано у ассистентки. По словам телеведущей, ей предлагали госпитализацию в Сочи, но она решила «лететь домой, к сыну».
Во время обследования у нее диагностированы ушибы внутренних органов и сотрясение. Она также подчеркнула, что перед тем, как уехать с места ДТП, ее директор вызвал скорую и «сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине», но в то время «им уже оказывали помощь».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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