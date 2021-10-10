Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ночные пассажирские перевозки запретили в Крыму ● Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму ● Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки ● Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию ● Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму
Цифры пугают: власти Севастополя сообщил число заболевших COVID за день
фото © pixabay.com
За минувшие сутки в Севастополе выявлено 239 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе правительства города.
Это на восемнадцать случаев больше, чем на сутки ранее. 10 октября город достиг абсолютного анти-рекорда с начала пандемии.
Ранее максимальное число зараженных было зарегистрировано 17 августа и достигло 231 человека за сутки. За сутки в Севастополе выздоровели 125 пациентов, от осложнений болезни умерли пятеро.
За все время пандемии в регионе число жертв болезни достигло 1 159. Выздоровели 29 075. Общее число заразившихся COVID-19 за все время борьбы с инфекцией на составило 32 682 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Все ближе к новому антирекорду: сводка COVID-19 в Севастополе за сутки. За минувшие сутки в Севастополе подтвержден 221 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства города.
Власти Севастополя обещают больным COVID-19 кислородную станцию. На приобретение кислородной станции Севастополю из резервного фонда правительства России выделено 32,5 млн рублей.
Почти 500: сводка о новых заражениях в Крыму. По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 8 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 493 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 241 положительных на Covid-19.
Аксенов решил значительно усилить коронавирусные ограничения в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов утвердил новые ограничения для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории республики.
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