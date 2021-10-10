Власть
Путин дал добро на «антикризисные меры» по реализации ФЦП в Крыму
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Также он позволил вице-премьеру Хуснуллину заняться формированием правительства в регионе, уверяет неугодный республиканским властям общественник.
Президент Российской Федерации Владимир Путин заслушал доклад вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. В том числе были озвучена повестка Крыма, написал в своем телеграм-канале неугодный крымским властям блогер, общественный деятель Александр Талипов.
«По моим данным, Хуснуллин получил полное одобрение Путина и добро на антикризисные меры в реализации федеральной целевой программы и формировании правительства Крыма», - написал Талипов.
Как сообщали «Примечания», позиции куратора ЮФО, вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина укрепляются. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил журналист Андрей Гусий.
Ранее стало известно, что около триллиона рублей частных инвестиций правительство РФ планирует привлечь в Крым, чтобы сделать регион туристической жемчужиной России и всего мира.
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