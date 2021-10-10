Путин дал добро на «антикризисные меры» по реализации ФЦП в Крыму

фото © kremlin.ru

Также он позволил вице-премьеру Хуснуллину заняться формированием правительства в регионе, уверяет неугодный республиканским властям общественник.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заслушал доклад вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина. В том числе были озвучена повестка Крыма, написал в своем телеграм-канале неугодный крымским властям блогер, общественный деятель Александр Талипов.

«По моим данным, Хуснуллин получил полное одобрение Путина и добро на антикризисные меры в реализации федеральной целевой программы и формировании правительства Крыма», - написал Талипов.

Как сообщали «Примечания», позиции куратора ЮФО, вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина укрепляются. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил журналист Андрей Гусий.

Ранее стало известно, что около триллиона рублей частных инвестиций правительство РФ планирует привлечь в Крым, чтобы сделать регион туристической жемчужиной России и всего мира.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Объединение Крыма и Севастополя обернется катастрофой. Слухи о возможном объединении Республики Крым и города Севастополя в один субъект возникают постоянно. Но если это когда-нибудь произойдет, то серьезных конфликтов на грани протестов не избежать.

В администрации Симферополя назначен новый первый заместитель главы. К исполнению своих обязанностей приступил первый заместитель главы администрации – Максим Балахонов.

Аксенов пригрозил выговорами главам «грязных» городов. Аксенов продолжает угрожать наказаниями и запугивать мэров.

Москва устала от кадрового хаоса в Крыму. Политическое поле региона давно ждет обновлений среди элит.