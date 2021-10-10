Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 10 октября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 10 октября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный местами 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (северо-восточный 15-20 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 6 до 16, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер северо-восточный 16 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 100 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 12 до 18, ночью около 12 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 87 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 17, ночью около 11 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 86 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 10 до 15, ночью около 10 градусов. Ветер северо-восточный 20 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром пасмурно, во второй половиня дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 11 до 14, ночью от 11 до 12 градусов. Ветер восточный 33 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 84 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 17, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 98 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 8 до 14, ночью от 9 до 10 градусов. Ветер восточный 25 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 94 процентов, атмосферное давление 768 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 16, ночью около 8 градусов. Ветер северо-восточный 30 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 79 процентов, атмосферное давление 769 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от 8 до 13, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 766 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 7 до 15, ночью от 7 до 8 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 88 процентов, атмосферное давление 767 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 15 до 18 градусов тепла. По городам: в Алуште - 17, в Евпатории - 17, на мысе Казантип в Азовском море - 16, в Керчи - 16, в Николаевке - 18, в Севастополе - 18, в Судаке - 17, на Тарханкуте - 18, в Феодосии - 18, в Ялте - 17 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 18, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 16, в Сочи - 20, в Турции - 26, в Хорватии - 23 градусов выше нуля.

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