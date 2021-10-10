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Погода в Крыму напомнит «русские горки»: прогноз на неделю

13:21 воскресенье, 10 октября 2021
Погода в Крыму напомнит «русские горки»: прогноз на неделю

фото © pixabay.com

Следующая неделя начнется в Крыму с потепления и порадует обилием солнца, в отдельные дни температура воздуха даже превысит климатическую норму октября.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Начало недели стартует с великолепных показателей. Понедельник во власти антициклона принесет крымчанам солнечную погоду без осадков. Ночью на землю опустятся туманы с ухудшением видимости до 1000 метров, температура под утро составит +5…10. А днем согреваемый лучами октябрьского солнца воздух прогреется до +15…20 градусов. Легкий освежающий ветер северных румбов не более 1-3 м/с», - рассказал Тишковец. Вторник станет самым теплым днем недели.

Температура воздуха продолжит расти и, по предварительным прогнозам, превысит климатическую норму октября. Ночью прогнозируется +7…12, днем до +17…22 градусов. А в среду к полуострову подойдет очередной циклон: местами пройдут локальные дожди, а на западном побережье даже прогремят грозы.

Но погода в этот день будет по-прежнему комфортной - до +19. «Начнутся так называемые «русские горки».

Поскольку атмосферный вихрь начнет разворачиваться тыловой частью, Крым уйдет из теплого сектора и начнется очередная волна похолодания, температура днем составит +14…19, - сообщил специалист. - В четверг в тылу циклона возможны символические осадки слабого характера, ночами +5…10, днем +13…17. К следующим выходным выйдем на показатели +7…12 ночью и +11…16 днем». При этом северная тяга ветров не сдаст позиции, поэтому «рассчитывать на реквием старого «бабьего» лета, что зачастую бывает в октябре в Крыму, не приходится», резюмировал Евгений Тишковец.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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