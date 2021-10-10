Ночные пассажирские перевозки запретили в Крыму

Также теперь нельзя проводить утренники в детсадах и школах.

Крымский губернатор Сергей Аксенов изменил указ о повышенной готовности, введя запрет на коммерческие пассажирские перевозки с 23:00 до 08:00, а также на проведение утренников. Указ опубликовал на правительственном портале республики.

Также Аксенов запретил работу водных аттракционов с использованием моторных лодок и скоростных катеров. С 11 октября по 15 ноября в регионе запрещено проводить утренники и другие мероприятия с участием родителей в детсадах и школах.

Напомним, в Крыму с 11 октября вступят в силу и другие жесткие ковидные ограничения. Сегодня губернатор Сергей Аксенов подписал соответствующий приказ. Кроме того, по распоряжению ректора КФУ, крымских студентов перевели на дистанционное обучение.

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