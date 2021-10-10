Странности
На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли
фото © Новости Крыма
Специалистами Россельхознадзора на ярмарке возле ДК «Профсоюзов» в Симферополе было обнаружено более 50 килограммов продукции, «подлежащей уничтожению».
«У индивидуального предпринимателя были обнаружены сыры из Италии и Голландии весом 54,2 кг. На эту продукцию не было ветеринарных сертификатов и документов о происхождении, качестве и безопасности. Также отсутствовала маркировка на русском языке», - говорится в сообщении.
Продукция была изъята из оборота и сожжена в печи-инсинераторе.
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На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли
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