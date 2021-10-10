Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.1
воздух +15
море +18

Власть

МВД по Крыму приглашает крымчан выбрать лучшего участкового

10:12 воскресенье, 10 октября 2021

МВД проводит конкурс на определение лучшего участкового Крыма.

Победителя выбирают путем народного голосования на сайте МВД по Крыму.

«Всероссийский конкурс «Народный участковый» призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, – сказано на сайте. – С 7 по 16 октября 2021 года проводится второй этап – региональный, во время которого жители Республики Крым будут выбирать победителя путем голосования для направления на Всероссийский этап конкурса».

Крымчанам предлагают выбрать из пяти участковых, которые прошли во второй этап конкурса, получив наибольшую поддержку при голосовании на уровне муниципалитетов.

На странице конкурса представлена биография каждого претендента на звание «Народный участковый» и их фотографии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности. Крымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного более 10 лет назад.

В Турции задержаны шесть человек с паспортами РФ. В Турции задержаны шесть человек, предположительно, с паспортами РФ, они планировали нападение на иностранцев и пытались получить секретные сведения.

Чиновники из Алушты пойдут под суд за мелкое взяточничество. Уголовное дело против двух сотрудников из муниципального контроля администрации Алушты направлено в суд.

В Крыму задержали мужчину за привоз лекарств из Украины. В Симферополе полиция Крыма мужчину, который провез на Крымский полуостров лекарства через границу с Украиной, сообщает пресс-служба ведомства.

Коронавирус в Крыму
Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму

Уже более 500: сводка о новых заражениях в Крыму

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 9 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 519 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 83 760 положительных на Covid-19.

Странности
На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли

На ярмарке в Симферополе обнаружили 50 кг итальянского сыра, его конечно сожгли

Специалистами Россельхознадзора на ярмарке возле ДК «Профсоюзов» в Симферополе было обнаружено более 50 килограммов продукции, «подлежащей уничтожению».

Курорт
Холодный «бархатный» сезон: как погода отразилась на туризме в Крыму

Холодный «бархатный» сезон: как погода отразилась на туризме в Крыму

Нетипично холодная для полуострова погода не отразилась на турпотоке в Крым, он сохраняет лидирующие позиции среди направлений для отдыха в бархатный сезон.

Происшествия
Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности

Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности

Крымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного более 10 лет назад.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации