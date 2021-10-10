МВД по Крыму приглашает крымчан выбрать лучшего участкового

МВД проводит конкурс на определение лучшего участкового Крыма.

Победителя выбирают путем народного голосования на сайте МВД по Крыму.

«Всероссийский конкурс «Народный участковый» призван способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формирования позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции, – сказано на сайте. – С 7 по 16 октября 2021 года проводится второй этап – региональный, во время которого жители Республики Крым будут выбирать победителя путем голосования для направления на Всероссийский этап конкурса».

Крымчанам предлагают выбрать из пяти участковых, которые прошли во второй этап конкурса, получив наибольшую поддержку при голосовании на уровне муниципалитетов.

На странице конкурса представлена биография каждого претендента на звание «Народный участковый» и их фотографии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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