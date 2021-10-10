Мины, гранаты, патроны: новые опасные находки на стройках в Севастополе

В разных районах Севастополя во время проведения земляных работ на строительных объектах обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.

Первая опасная находка была обнаружена строителями в поселке Штурмовое при обустройстве придомовой территории. Работники сразу же сообщили о ней в полицию.

«Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» идентифицировали две 60-миллиметровые минометные мины и запалы от гранат Ф-1», – отмечается в сообщении.

Еще один взрывоопасный арсенал обнаружили в земле при строительстве дома в селе Поворотное.

На этот раз специалисты распознали реактивные гранаты «Панцерфауст», а также гранату Ф-1 и большое количество патронов. Росгвардейцы оцепили опасные места, поставив по периметру охрану, и передали информацию об опасных находках в региональное управление МЧС для принятия решения об их дальнейшей утилизации.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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