Происшествия
Мины, гранаты, патроны: новые опасные находки на стройках в Севастополе
В разных районах Севастополя во время проведения земляных работ на строительных объектах обнаружены боеприпасы времен Второй мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю.
Первая опасная находка была обнаружена строителями в поселке Штурмовое при обустройстве придомовой территории. Работники сразу же сообщили о ней в полицию.
«Прибывшие на место сотрудники инженерно-технической группы ОМОН «Беркут» идентифицировали две 60-миллиметровые минометные мины и запалы от гранат Ф-1», – отмечается в сообщении.
Еще один взрывоопасный арсенал обнаружили в земле при строительстве дома в селе Поворотное.
На этот раз специалисты распознали реактивные гранаты «Панцерфауст», а также гранату Ф-1 и большое количество патронов. Росгвардейцы оцепили опасные места, поставив по периметру охрану, и передали информацию об опасных находках в региональное управление МЧС для принятия решения об их дальнейшей утилизации.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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