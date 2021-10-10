Какой сегодня праздник 10 октября

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Сегодня, 10 октября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Международный день каши (World Porridge Day)

Фото pixabay.com

Октябрь ежегодно становится месяцем, когда отмечается Международный день каши (World Porridge Day). Традиционное блюдо русской кухни, как и кухонь многих народов мира, продолжает оставаться популярным на протяжении уже более тысячи лет.

Именно этим и было обусловлено появление данного замечательного праздника. Он не обладает официальным статусом, а дата его проведения в Интернете указывается разная – 10 или 11 октября. Так или иначе, но октябрь объединил всех любителей каши – традиционного блюда многих народов.

Принято считать, что праздник зародился в Великобритании, где до сих пор сильна традиция приготовления и употребления в пищу овсяной каши. Есть информация, что он впервые был проведен в 2009 году с благотворительной целью оказания помощи центру, помогающему голодающим детям в бедных странах. Именно каша – продукт, основанный на варке крупы той или иной злаковой культуры, была выбрана центром Mary`s Meals в качестве блюда, которому посвятили праздник. Именно каша, а точнее крупа, из которой она варится, является одним из наиболее простых и распространенных блюд, произрастающих в самых разных частях мира. Где-то каша является просто основой рациона питания. Тем самым она способна предотвратить угрозу голода.

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day)

Всемирный день психического здоровья (World Mental Health Day) отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health), с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств.

К этому Дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Психическое здоровье является неотъемлемой частью и важнейшим компонентом здоровья. Оно определяется как состояние благополучия, при котором каждый человек может реализовать свои способности и собственный потенциал, противостоять обычным жизненным стрессам, продуктивно и плодотворно работать и вносить вклад в жизнь своего сообщества. В этом позитивном смысле психическое здоровье является основой благополучия каждого человека и эффективного функционирования всего сообщества.

Савватий Пчельник

Народный праздник «Савватий Пчельник» отмечается 10 октября (по старому стилю - 27 сентября). Православной церковью в этот день чтится память преподобного Савватия Соловецкого. Другие названия праздника: «Савватий», «День Савватия», «Пчельник». На Руси в этот день заканчивалась пчелиная девятина, продолжавшаяся со 2 октября.

Также сегодня, 10 октября, отмечают такие праздники:

- День рождения социальной сети «ВКонтакте»

- Всемирный день бездомных (World Homeless Day)

- Всемирный день борьбы против смертной казни (World Day Against the Death Penalty)

- День памяти священномученика Анфима Иверянина

- День работников стандартизации и метрологии в Украине

- День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в России

- День работников культуры Беларуси

- День художника Украины

- День работников государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины

- Праздник урожая в Армении

- День шуршания листьями

- День диагностики депрессии (National Depression Screening Day) в США

- День сумочки (National Handbag Day) в США

- День «Обними барабанщика» (National Hug a Drummer Day) в США

- День украшения торта (National Cake Decorating Day) в США

Сегодня именины празднуют: Игнатий, Вениамин, Марк, Аристарх, Зина, Филимон, Виктор, Дорофея, Флавиан, Савватий, Акилина, Феврония, Каллистрат, Гаяния, Гимнасий, Епихария.

Что происходило 10 октября в прошлые годы

1666 - Петр Дорошенко избран временным гетманом Правобережной Украины.

1789 - в результате революции во Франции католическая церковь лишилась своего имущества.

1911 - начало Синьхайской революции в Китаевспыхивает Учанское восстание.

1918 - в России официально вводится новая орфография.

1919 - Советская Россия подверглась экономической блокаде со стороны Антанты и США.

1932 - запуск 5 ступени каскада гидроэлектростанций на р. ДнепрДнепровской ГЭС.

1933 - дебют на рынке потребительских товаров стирального порошка, первые продажи в Соединенных Штатах.

1940 - Степан Бандера создает Революционный Провод ОУН в Кракове и становится его руководителем.

1941 - генерал армии Георгий Жуков принимает командование Западным фронтом.

1990 - через объявление голодовки киевские студенты требовали независимости Украины.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 10 октября. Какие праздники будут завтра?

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