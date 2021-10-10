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Происшествия

Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности

07:14 воскресенье, 10 октября 2021
Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности

фото © Новости Крыма

Крымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного более 10 лет назад.

Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК. По информации ведомства, 30-летний житель Нижнегорского района был задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков.

Однако в ходе расследования правоохранители выяснили, что мужчина причастен и к другому тяжкому преступлению, которое произошло в сентябре 2010 года.

«В один из дней во время совместного распития спиртных напитков между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов в область лица и тела, от них последний скончался. С целью сокрытия преступления мужчина вывез тело в овраг и закопал», - рассказали в Следкоме.

Спустя несколько лет, в 2013 году, на человеческие останки наткнулись местные жители.

Они обратились в правоохранительные органы, которые в дальнейшем с помощью экспертизы установили личность убитого. Тогда раскрыть преступление и найти виновника не удалось, однако сейчас правосудие настигло злоумышленника.

«С участием подозреваемого проведен ряд следственных действий, в том числе, осмотр места происшествия и проверка показаний на месте. В ходе них он дал признательные показания, вину в совершении убийства своего знакомого признал в полном объеме», - добавили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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