Происшествия
Избил до смерти и закопал в овраге: в Крыму раскрыто убийство 11-летней давности
фото © Новости Крыма
Крымские следователи завершили расследование уголовного дела по факту убийства, совершенного более 10 лет назад.
Об этом сообщает пресс-служба республиканского управления СК. По информации ведомства, 30-летний житель Нижнегорского района был задержан по подозрению в незаконном сбыте наркотиков.
Однако в ходе расследования правоохранители выяснили, что мужчина причастен и к другому тяжкому преступлению, которое произошло в сентябре 2010 года.
«В один из дней во время совместного распития спиртных напитков между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов в область лица и тела, от них последний скончался. С целью сокрытия преступления мужчина вывез тело в овраг и закопал», - рассказали в Следкоме.
Спустя несколько лет, в 2013 году, на человеческие останки наткнулись местные жители.
Они обратились в правоохранительные органы, которые в дальнейшем с помощью экспертизы установили личность убитого. Тогда раскрыть преступление и найти виновника не удалось, однако сейчас правосудие настигло злоумышленника.
«С участием подозреваемого проведен ряд следственных действий, в том числе, осмотр места происшествия и проверка показаний на месте. В ходе них он дал признательные показания, вину в совершении убийства своего знакомого признал в полном объеме», - добавили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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