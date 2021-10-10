Холодный «бархатный» сезон: как погода отразилась на туризме в Крыму

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Нетипично холодная для полуострова погода не отразилась на турпотоке в Крым, он сохраняет лидирующие позиции среди направлений для отдыха в бархатный сезон.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

«О срыве сезона говорить точно рано, самым главным направлением в стране в период бархатного сезона все равно является Крым, сюда летят полные самолеты», - рассказал Волков.

– Да, в прошлом году в это время мы могли купаться в море, сейчас оно прохладнее, но так или иначе вода остается относительно теплой, и мы надеемся, что октябрь и период до середины ноября все равно будут бархатными». По его словам, Крыму всегда есть, что предложить туристу, в любую погоду.

Объекты показа и достопримечательности работают круглый год, что позволит подобрать досуг на любой вкус, отметил эксперт. К тому же, Крым славится своими санаториями и здравницами, где можно поправить здоровье и укрепить организм в осенне-зимний период.

«У нас есть дворцы, музеи, прекрасные бухты, и можно просто наслаждаться морской прогулкой в Балаклаве или Коктебеле. Поэтому сегодня наступило время созерцания и отдыха в межсезонье, когда можно воспользоваться санаторно-курортным лечением и восстановиться после ковида и просто укрепить организм», - подчеркнул Волков.

Как ранее сообщалось, в этом году Крым уже принял рекордное количество туристов.

За девять месяцев с начала года в регионе отдохнули 8,3 млн туристов, что на четверть превышает показатели самого успешного по количеству гостей 2019 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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