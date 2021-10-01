За лето у берегов Севастополя спасли 26 человек, четверо утонули

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В Севастополе по итогам официального купального сезона в 2021 году не было допущено случаев гибели детей.

Кроме того, количество трагических происшествий значительно снизилось по сравнению с показателями минувшего сезона.

При этом, как рассказал замруководителя территориального органа МЧС, главный государственный инспектор по маломерным судам Дмитрий Зубарев, к сожалению, без жертв на водных объектах этим летом не обошлось: 4 человека погибло.

По его словам, это вполовину меньше, чем в минувшем году. Все несчастные случаи были связаны с купанием в неустановленных местах и с нарушением правил безопасности.

Отметим, что в период купального сезона в севастопольском регионе функционировало 28 пляжей. На данных оборудованных территориях гибели людей не допущено. Спасено на водных объектах 26 человек – и это в 5 раз больше, чем в минувшем 2020-м, когда было спасено 5 человек.

Значительный вклад в дело спасения людей на водных объектах внесли сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС по Севастополю. Благодаря смелости и профессионализму старшего государственного инспектора по маломерным судам Игоря Ляшука и группы сотрудников ГИМС под его руководством, 27 июня в штормовую погоду в районе мыса Айя была оказана помощь пятерым каякерам, чьи плавсредства были подтоплены волнами и не могли оставаться на плаву.

В тексте использованы материалы: Форпост

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