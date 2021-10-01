Власть
Власти Симферополя обещают до конца года завершить расчистку русла Салгира
Расчистку русла реки Салгир в Симферополе в рамках третьего этапа капремонта набережной планируется завершить уже в текущем году.
Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов.
«Администрация города ведет работы, стараясь разбить их на этапы. Капитальный ремонт набережной предполагает работы по расчистке русла реки. Хотелось бы завершить их уже в этом году», – цитирует Демидова пресс-служба горадминистрации.
По его словам, муниципальное бюджетное учреждение «Город» проводит работы по очистке русла, однако их недостаточно. На оставшейся, подлежащей капремонту, территории набережной существуют участки, где сил и финансирования «Города» не хватит. «Кроме того, в соответствии с нормативно-правовой базой, администрация города имеет полномочия осуществлять работы по благоустройству, расчистке и ремонту объектов и гидротехнических сооружений, если они находятся на балансе муниципалитета. В данном случае, если речь идет о водном ресурсе, реке – это уже полномочие республики», – добавил глава администрации крымской столицы.
Ранее Демидов сообщил, что стоимость работ по проекту составляет более 150 млн рублей. Из них порядка 40 млн руб планируют направить на расчистку русла, остальные – на благоустройство.
Первый и второй этапы капитального ремонта и чистки русла рек Салгир и Малый Салгир провели в 2019 году. Работы выполняла компания-подрядчик ООО «Асгард». Строители приступили к работам в конце мая 2019 года. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русел составила порядка 600 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти направят 40 млн рублей на озеленение Симферополя в этом году. Администрация Симферополя запланировала до конца года направить порядка 40 млн руб на озеленение.
Пустырь с маньяками и змеями преграждает путь в школу Севастополя. Тернистый путь к знаниям приходится преодолевать детям, живущим на территории микрорайона «Гераклея» в Севастополе. Да и взрослым здесь живется непросто. Проход к школе «Экотех», детскому саду, магазинам и остановке общественного транспорта перекрыт забором, установленным, как подтверждают представители всех профильных департаментов, незаконно.
Старый коллектор в Симферополе забетонируют. Старый симферопольский канализационный коллектор в следующем году полностью выведут из эксплуатации и забетонируют, сообщил руководитель проекта службы заказчика ГКУ РК «Инвестстрой РК» Николай Путилин.
Реконструкция набережной в Евпатории так и не началась. На многострадальной набережной имени Терешковой в Евпатории так и не начались строительные работы.
Власти Крыма призвали не посещать Сиваш
Глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призвал не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.
Крымских топ-чиновников выпустили из СИЗО
Верховный суд Республики Крым рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов экс-министра строительства и архитектуры Михаила Храмова и бывшего вице-премьера Евгения Кабанова.
Сводка о новых заражениях в Крыму
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 30 сентября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 398 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 79 657 положительных на Covid-19.
Александр Усик намерен поехать в Крым с чемпионскими поясами
Украинский боксер, крымчанин Александр Усик, одержавший победу над британцем Энтони Джошуа в супертяжелом весе, намерен поехать в Крым после того, когда получит свои чемпионские пояса.
28 сентября
В Крыму новая громкая отставка
28 сентября
В Большой Ялте приступили к «масштабному» ремонту дорог
Часть городских дорог отремонтируют за счет средств республиканского бюджета, часть – в рамках ликвидаций последствий ЧС за средства федерального бюджета.