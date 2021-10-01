Власти Симферополя обещают до конца года завершить расчистку русла Салгира

Расчистку русла реки Салгир в Симферополе в рамках третьего этапа капремонта набережной планируется завершить уже в текущем году.

Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

«Администрация города ведет работы, стараясь разбить их на этапы. Капитальный ремонт набережной предполагает работы по расчистке русла реки. Хотелось бы завершить их уже в этом году», – цитирует Демидова пресс-служба горадминистрации.

По его словам, муниципальное бюджетное учреждение «Город» проводит работы по очистке русла, однако их недостаточно. На оставшейся, подлежащей капремонту, территории набережной существуют участки, где сил и финансирования «Города» не хватит. «Кроме того, в соответствии с нормативно-правовой базой, администрация города имеет полномочия осуществлять работы по благоустройству, расчистке и ремонту объектов и гидротехнических сооружений, если они находятся на балансе муниципалитета. В данном случае, если речь идет о водном ресурсе, реке – это уже полномочие республики», – добавил глава администрации крымской столицы.

Ранее Демидов сообщил, что стоимость работ по проекту составляет более 150 млн рублей. Из них порядка 40 млн руб планируют направить на расчистку русла, остальные – на благоустройство.

Первый и второй этапы капитального ремонта и чистки русла рек Салгир и Малый Салгир провели в 2019 году. Работы выполняла компания-подрядчик ООО «Асгард». Строители приступили к работам в конце мая 2019 года. Стоимость реконструкции восьмикилометрового участка набережной и очистки русел составила порядка 600 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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