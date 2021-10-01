Власти направят 40 млн рублей на озеленение Симферополя в этом году

Администрация Симферополя запланировала до конца года направить порядка 40 млн руб на озеленение.

Об этом сообщил глава администрации города Валентин Демидов.

«Задачи по благоустройству, которые ставит перед собой администрация, требуют комплексного подхода. Это трудоемкая работа, требующая большого количества ресурсов. Кроме того, уход за зелеными насаждениями – тяжелый постоянный труд. Сейчас стараемся планировать работу по озеленению так, чтобы и растения приживались, и вид зеленых насаждений радовал жителей и гостей крымской столицы, – цитирует Демидова пресс-служба администрации. – В этом году на озеленение города запланировано порядка 40 млн рублей».

Глава горадминистрации добавил, что все запланированные работы требуют грамотного экономического подхода. «Мы понимаем, чтобы город был красивым, необходимо грамотно выстроить экономическую составляющую для его содержания», - отметил Демидов.

Он также поручил провести совместную работу с «экспертным сообществом и заинтересованными общественниками» и определить, какие зеленые насаждения необходимы Симферополю и где их высаживать.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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