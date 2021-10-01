Власти Крыма призвали не посещать Сиваш

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Глава Госкомитета ветеринарии правительства Крыма Валерий Иванов призвал не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.

«Мы со своей стороны просим не усугублять ситуацию с появлением (людей) на той территории, чтобы, возможно, не разнести инфекцию за пределы нами контролируемой территории», – цитируют Иванова СМИ.

Он подтвердил, что птицы погибли от некоего заболевания, но отказался уточнить журналистам, какая именно инфекция поразила пернатых, отметив, что «это не имеет значения».

На сайте крымского госкомитета по ветеринарии данная информация до сих пор отсутствует.

Утром 30 сентября крымские СМИ со ссылкой на сотрудника кафедры геоэкологии Крымского федерального университета (КФУ) Григория Прокопова сообщали, что в Крыму зафиксирована массовая гибель птиц. По его информации, по численности погибших больше всего черношейной поганки.

Начальник отдела внутреннего контроля и надзора южного межрегионального управления Россельхознадзора Александр Санников назвал «рядовой» ситуацию с массовой гибелью птиц в Крыму.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанам приказали не посещать место массовой гибели птиц. Председатель Госкомитета ветеринарии Крыма Валерий Иванов призвал местных жителей не посещать залив Сиваш, где ранее зафиксирована массовая гибель птиц.

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