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Происшествия

В Севастополе ссора пары обернулась гибелью случайного свидетеля

Уголовное дело расследуется в Севастополе в отношении местного жителя, который нанес мужчине несколько ударов ножом, отчего тот скончался.

Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления СК.

Инцидент произошел 24 сентября в одном из заведений на набережной.

Между севастопольцем и его спутницей произошел конфликт, в который решил вмешаться другой посетитель бара. Желание свидетеля ссоры защитить женщину обернулось для него смертельными травмами.

«С целью предотвращения противоправных действий в отношении женщины в ссору вмешался 52-летний мужчина, находившийся в баре. После чего ранее судимый севастополец нанес этому мужчине несколько ножевых ранений в область груди, в результате которых потерпевший скончался в больнице», - рассказали в ведомстве.

Сейчас следователи проводят комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия.

В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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